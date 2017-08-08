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Пенсионерка из Донецкой области заблудилась на минном поле, надеясь быстрее добраться до автобуса

8 августа 2017, 04:34
Пенсионерка из Донецкой области заблудилась на минном поле, надеясь быстрее добраться до автобуса

В Донецкой области пенсионерка заблудилась на минном поле. 72-летнюю женщину отправились искать, только когда спасатели получили гарантии от военных касательно безопасности проведения спецоперации.

Длилась она несколько часов. Они и нашли уже истощенную физически и морально пенсионерку в шести километрах от поселка Орловское. Ей оказали помощь и отправили домой, но перед этим женщина объяснила, что потерялась, когда хотела сократить путь к автобусной остановке.

Несчастные случаи, Помогите найти, свідок

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