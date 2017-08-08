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Родственники заблудшей на Ровенщине женщины просят неравнодушных присоединиться к поисковой операции

8 августа 2017, 05:53
Родственники заблудшей на Ровенщине женщины просят неравнодушных присоединиться к поисковой операции

Уже восьмой день в Ровенской области продолжаются поиски Людмилы Бесединой, которая пошла в лес за ягодами и заблудилась. Поисковики обошли уже почти половину территории двух лесничеств - Олександриевского и Любомирского. Искали на заброшенной торфоразработке и в болотах. Но никаких зацепок.

В воскресенье официальные поиски приостановили, поэтому в лес отправились 25 волонтеров. Лесники говорят: местами заросли, где заблудилась пенсионерка - опасны. Есть риск провалиться под землю сквозь торфяники, которые горели. Последний раз по телефону еще 31 июля ночью женщина рассказала, что прошла по болотам.

Помогите найти, свідок

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