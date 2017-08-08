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Голодная огромная игуана месяц воровала овощи на Киевщине

8 августа 2017, 06:50
Голодная огромная игуана месяц воровала овощи на Киевщине

Динозавр съел все кабачки в огороде жительницы села Крушинки. Обеспокоенная женщина вызвала спасателей, подробно описав вид зверя. Хозяйка жаловалась: неизвестное животное несколько недель подряд гостило на огороде, лакомилось кабачками, периодически посягая на другие овощные лакомства, да еще и истоптало все грядки.

Чудом природы оказалась более чем метровая игуана. Экзотическое животное была полностью истощено, поэтому когда спасатели попытались его поймать, даже не сопротивлялось. По одной из версий, ящерица сбежала от хозяев довольно давно. Обессиленную игуану доставили в поликлинику Киевского зоопарка.

Животные, Прочее, свідок

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