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Олега Яковлева наконец похоронили, но не там, где хотела семья

8 августа 2017, 09:36
Олега Яковлева наконец похоронили, но не там, где хотела семья

В Москве на сорок дней со дня смерти похоронили экс-солиста группы Иванушки интернешнл - Олега Яковлева. Больше месяца жена добивалась места на Ваганьковском кладбище, но его так и не нашли. В конце концов кумира девяностых провожали в последний путь под его последнюю песню на Троекуровском кладбище.

В последний путь провести Олега Яковлева пришли самые близкие люди - около 20 родственников, друзей. Артист был похоронен под его новую песню "Не плачь", которую певец не успел выпустить.

Общество, свідок

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