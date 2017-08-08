Олега Яковлева наконец похоронили, но не там, где хотела семья

В Москве на сорок дней со дня смерти похоронили экс-солиста группы Иванушки интернешнл - Олега Яковлева. Больше месяца жена добивалась места на Ваганьковском кладбище, но его так и не нашли. В конце концов кумира девяностых провожали в последний путь под его последнюю песню на Троекуровском кладбище.



В последний путь провести Олега Яковлева пришли самые близкие люди - около 20 родственников, друзей. Артист был похоронен под его новую песню "Не плачь", которую певец не успел выпустить.