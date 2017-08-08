Забастовка в барселонском аэропорту стала адом для туристов

Тысячи туристов стали пленниками аэропорта в Барселоне. Там снова бастуют. Работники службы безопасности требуют, чтобы им подняли зарплату и расширили штат.



Пока секьюрити работают только несколько дней в неделю по четыре часа в сутки. И угрожают: если их требования не выполнят, то уже с 14 августа они объявят круглосуточную забастовку. Сейчас пассажиров регистрируют с задержками. Люди ждут свои самолеты по несколько часов.