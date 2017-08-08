Барабанщик-виртуоз развлекает пассажиров столичной подземки

Невероятные ритмы африканского джембе, драйвовое настроение и бесконечный позитив. Все это можно встретить в Киевском метрополитене. Неугомонный джембист шокировал киевлян своим вечерним выступлением, разбудив пассажиров вагона бешеными ритмами.



Невольные зрители импровизированного концерта не скрывают улыбок и удовольствия от услышанного. А в социальных сетях уже обсуждают мастерство исполнителя, который заполонил сердца зрителей.