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Барабанщик-виртуоз развлекает пассажиров столичной подземки

8 августа 2017, 11:29
Барабанщик-виртуоз развлекает пассажиров столичной подземки

Невероятные ритмы африканского джембе, драйвовое настроение и бесконечный позитив. Все это можно встретить в Киевском метрополитене. Неугомонный джембист шокировал киевлян своим вечерним выступлением, разбудив пассажиров вагона бешеными ритмами.

Невольные зрители импровизированного концерта не скрывают улыбок и удовольствия от услышанного. А в социальных сетях уже обсуждают мастерство исполнителя, который заполонил сердца зрителей.

Общество, свідок

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