В России БТР раздавил легковушку

В России БТР на перекрестке переехал легковой автомобиль. Авария произошла в Кемерово. И от меньшей машины остались только запчасти. Свидетели рассказывают, что Киа, за рулем которой была женщина, двигалась на зеленый сигнал светофора, когда справа на нее наехал БТР.



Перед бронетранспортером перекресток проехал УАЗ с включенной сиреной, поэтому машины остановились. По предварительной информации, чудом никто не пострадал. В обстоятельствах ДТП разбирается полиция.