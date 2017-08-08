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В России БТР раздавил легковушку

8 августа 2017, 14:13
В России БТР раздавил легковушку

В России БТР на перекрестке переехал легковой автомобиль. Авария произошла в Кемерово. И от меньшей машины остались только запчасти. Свидетели рассказывают, что Киа, за рулем которой была женщина, двигалась на зеленый сигнал светофора, когда справа на нее наехал БТР.

Перед бронетранспортером перекресток проехал УАЗ с включенной сиреной, поэтому машины остановились. По предварительной информации, чудом никто не пострадал. В обстоятельствах ДТП разбирается полиция.

ДТП, свідок

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