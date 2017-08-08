Напомнить пароль | Регистрация
вторник, 8 августа 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

В Кривом Роге полицейский, да еще и племянник генерала СБУ Василия Писного, устроил пьяную драку

8 августа 2017, 15:07
В Кривом Роге полицейский, да еще и племянник генерала СБУ Василия Писного, устроил пьяную драку

В Кривом Роге полицейский, да еще и племянник генерала СБУ Василия Писного, устроил пьяную драку. Руслан Пісный, к слову - руководитель одного из райотделов. Так он праздновал вторую годовщину Национальной полиции. Все засняли камеры наблюдения, установленные в развлекательном заведении.

В конце концов администрация вызвала полицейских - его подчиненных, и им пришлось успокаивать нетрезвого майора. Но во время задержания он ударил полисмена. На такое ​​вызывающее поведение своего подчиненного уже отреагировал глава Нацполиции Сергей Князев и заявил, что в настоящее время руководитель отдела отстранен от своих обязанностей.

Драки и насилие, Общество, свідок, Служебные преступления, Хулиганство

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код
з таким дядьком і тюрма не страшна
ольга 08.08.2017, 15:20 ответить

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Болота"
Сериал "Болота"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab