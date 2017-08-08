В Кривом Роге полицейский, да еще и племянник генерала СБУ Василия Писного, устроил пьяную драку. Руслан Пісный, к слову - руководитель одного из райотделов. Так он праздновал вторую годовщину Национальной полиции. Все засняли камеры наблюдения, установленные в развлекательном заведении.



В конце концов администрация вызвала полицейских - его подчиненных, и им пришлось успокаивать нетрезвого майора. Но во время задержания он ударил полисмена. На такое ​​вызывающее поведение своего подчиненного уже отреагировал глава Нацполиции Сергей Князев и заявил, что в настоящее время руководитель отдела отстранен от своих обязанностей.