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В Британии разгорелся скандал национального масштаба после показа фильма "По ее собственным словам", посвященный 20-летию гибели принцессы Дианы

8 августа 2017, 16:57
В Британии разгорелся скандал национального масштаба после показа фильма "По ее собственным словам", посвященный 20-летию гибели принцессы Дианы

Фактически фильм - это видеозаписи откровений Леди Ди, сделанные ее тренером по публичным выступлениям и риторике Питером Сеттеленом. Еще во время их первой встречи он включил камеру и попросил сказать несколько слов о себе.

И очень удивился, когда жена наследника престола начала говорить об интимных тайнах своего брака. В частности, что сразу после свадьбы она поняла, что Чарльз любит не ее, а свою давнюю подругу Камиллу Паркер-Боулз, которая в конце концов после смерти Дианы и стала женой Чарльза.

Общество, свідок

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