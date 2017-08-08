Напомнить пароль | Регистрация
вторник, 8 августа 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Киев на несколько дней превратился в настоящую Мекку йоги

8 августа 2017, 19:01
Киев на несколько дней превратился в настоящую Мекку йоги

Духовные наставники со всего мира съехались на Труханов остров на Фестиваль ведической культуры. Там выкручивались, падали, лежали, растягивались! Никакого криминала, это просто упражнения из йоги.

Чаитанья Майи, тренер по йоге родом из Бразилии, несколько лет прожила в индийском храме, а сейчас работает в Риме. Учением занимается уже 15 лет и уверена, что благодаря ему контролирует свои эмоции и находится в хорошей форме. Ведь упражнения из йоги тонизируют мышцы, снимают боль в спине и шее, помогают похудеть и исправить осанку. А еще они придают бодрость и помогают в борьбе с депрессией.

Здоровье, Общество, Прочее, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Свідок
Свідок
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab