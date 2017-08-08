Киев на несколько дней превратился в настоящую Мекку йоги

Духовные наставники со всего мира съехались на Труханов остров на Фестиваль ведической культуры. Там выкручивались, падали, лежали, растягивались! Никакого криминала, это просто упражнения из йоги.

Чаитанья Майи, тренер по йоге родом из Бразилии, несколько лет прожила в индийском храме, а сейчас работает в Риме. Учением занимается уже 15 лет и уверена, что благодаря ему контролирует свои эмоции и находится в хорошей форме. Ведь упражнения из йоги тонизируют мышцы, снимают боль в спине и шее, помогают похудеть и исправить осанку. А еще они придают бодрость и помогают в борьбе с депрессией.