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Автокурьез: пьяная водительница пыталась соблазнить ГАИшников в российском Саратове

8 августа 2017, 20:08
Автокурьез: пьяная водительница пыталась соблазнить ГАИшников в российском Саратове

В российском Саратове работники ГАИ взялись преследовать ВАЗ, который привлек их внимание очень подозрительной ездой. Машина не обошла ни одной ямы. Авто догнали, и как же удивились правоохранители, когда вместо заядлого гонщика двери открыла Юля.

Дама беспардонно изгибалась, очевидно думала, что мужчины теряют голову, глядя на нее. Но ГАИшники были непреклонны: сначала алкотестер. Очевидно, когда протрезвеет, Юля уже не будет приставать к правоохранителям, потому что водительское удостоверение у нее заберут.

ДТП, Прочее, свідок

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