Массовое побоище на строительстве возле Южного Бутово в России

Около сорока строителей били друг друга всем, что попадалось под руку. В больницу попали шестеро мужчин.

Участники драки - граждане Узбекистана и Армении, они строят два разных объекта. Одна бригада бросила мусор с крыши, другой это не понравилось. Поэтому горячие сердцем и с сильными руками гастарбайтеры бросились в бой со всеми подручными средствами: кувалдами, лопатами, мотыгами, арматуринами! В конце концов, виновников драки задержали и возбудили против них уголовное дело по факту хулиганства.