В столице ночью снесли целую автостоянку

Около 50 человек болгарками срезали металлическую ограду, напали на охранника. Люди были с молотами и арматуринами. Увидев это, жители близлежащих домов вышли на протест.

Около ста митингующих частично парализовали движение транспорта на улице Сулеймана Стальского. На месте дежурит полиция, но в конфликте местных и тех, кто стремится отобрать автомобильную стоянку, не участвует. Владельцы парковочных мест очень возмущены и пытаются помешать демонтажу. Но коммунальщики отмечают - людей предупреждали заранее освободить места, потому что вскоре здесь будут строить торговый центр.