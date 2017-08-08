Осторожно - неадекват на дорогах Киева!

Прямо в центре города неадекват протаранил до 5 автомобилей и скрылся. Черный внедорожник Mitsubishi с болгарскими номерами буквально летел на бешеной скорости. И несмотря на то, что то и дело врезался в другие машины, водитель даже не думал давить на тормоза. Не пощадил ни одного железного коня, который попался на пути!

Через несколько километров шумахер все же остановился и вместе с двумя приятелями вовсю бросился бежать. Это снял видеорегистратор одной из пострадавших машин. Сейчас бешеного водителя усиленно разыскивает полиция.