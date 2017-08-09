На Херсонщине продолжается ожесточенная борьба с самым масштабным лесным пожаром в этом году

Аж 40 гектаров занялись еще вчера после обеда возле села Костогрызово. На месте пожара работают полторы сотни человек и около 50 единиц техники. Чтобы потушить пламя, пришлось вызвать даже авиацию. С воздуха на деревья сбросили 20 тонн воды, поэтому верхний огонь удалось побороть. Продолжается борьба с низовым.

Помогать местным спасателям прибыли даже коллеги из Запорожской и Днепропетровской областей. Борьбу со страшной стихией очень затрудняют порывистый ветер и жара.