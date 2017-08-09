В Одессе владельцы кобылы при адской жары заставили ее таскать карету с туристами

Владельцы кобылы, думая только о заработке, заставили животное работать во время просто адской жары! Бедная, которую даже не поили водой, под очень жгучим солнцем таскала за собой карету с туристами. Издевательства продолжалось часами, пока несчастная лошадь не потеряла сознание и не упала! Несчастное животное обкладывали льдом, поливали водой. К счастью, рядом оказался ветеринар, который прямо на улице поставил бедному животному капельницу с глюкозой.

Температура даже вечером была около сорока градусов, однако владелица уверена, что жара работе не мешает. На самом деле лошади достаточно 17 интенсивных упражнений, чтобы ей стало жарко. Тогда за час она должна пить не менее 10 литров воды. Но животные, которые работают для туристов, обречены на вечную жажду.

Остановить такое издевательство до сих пор было почти невозможно, потому что закон о жестоком обращении с животными не выполняли. За 10 лет в суд дошло лишь три дела. И только один человек получил реальный приговор. Аж 6 месяцев ограничения свободы. Однако, несколько дней назад в силу вступила новая редакция закона. Теперь за издевательство над животными наименьшая кара - штраф 5 тысяч гривен, или даже тюрьма. Теперь нужно только приучить полицейских выполнять закон. Ведь свидетели падения несчастной кобылы в Одессе чуть ли не силой заставили патрульного составить протокол о жестоком обращении. Однако теперь активисты ежедневно ходят в рейды, фиксируют нарушения и вызывают патрульных. И это уже дало первые результаты.