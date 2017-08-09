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Двое украинцев спасли от акулы туристку из Австрии близ египетского курорта Хургада

9 августа 2017, 02:14
Двое украинцев спасли от акулы туристку из Австрии близ египетского курорта Хургада

Белые акулы - самые большие и самые опасные хищные рыбы на земле - снова на пляжах у отелей Хургады. Впрочем, сообщений в египетских СМИ об активности агрессивных рыб нет. Последний раз их появление здесь фиксировалось в 2015 году. Но уже сейчас в городе Марса-Алам, что южнее Хургады, по свидетельству очевидцев, в воде, где плавали люди, к берегу приблизилась акула. Она напала на 20-летнюю девушку из Австрии, вырвала из левой части живота кусок мяса. Кормила ли туристка рыб или спровоцировала хищника чем-то другим - неизвестно.

Украинец Михаил Волошин из Ужгорода успел вытащить туристку из воды на берег. Однако угроза для людей не исчезла, поскольку акула продолжала кружить возле берега. Тогда на помощь пришел еще один наш соотечественник - киевлянин, даже по специальности спасатель Юрий Белецкий. Свидетели происшествия рассказали, что египетские спасатели только дудели, а реальным спасением людей занимались именно украинцы.

Животные, Здоровье, Общество, Прочее, свідок

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