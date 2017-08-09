Песня "Дольче Габбана" Верки Сердючки вызвала восторг у итальянских дизайнеров

Эпатажная певица исполнила свой одноименный хит со знаменитыми модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбана. Это было на закрытой вечеринке российского миллионера Вадима Аминова. Бизнесмен с женой в итальянском городке Портофино праздновал 15-ю годовщину свадьбы.

На юбилее пели много мировых звезд, однако больше всего состоятельным гостям понравилось именно выступление украинской звезды! Во время исполнения за спиной певицы появился знаменитый логотип, от которого млеют модницы со всего мира. Сами же итальянские дизайнеры были просто в восторге от композиции. Они с удовольствием танцевали, смеялись и снимали все на видео.