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В столице мужчина кулаками забил родную мать, с которой вместе пьянствовал

9 августа 2017, 04:06
В столице мужчина кулаками забил родную мать, с которой вместе пьянствовал

Ссора между сыном и матерью возникла на кухне. Разъяренный пьяный 46-летний мужчина почему-то не смог сдержать гнев и кулаками просто в лицо бил 68-летнюю пенсионерку. Крики о помощи услышала дочь пострадавшей, которая живет в соседней комнате вместе с мужем и маленькими детьми. Когда она увидела мать без сознания, сразу вызвала полицию и скорую. Однако медики, приехавшие на вызов, увидели старушку уже мертвой. Теперь горе-сыну грозит до 15 лет тюрьмы.

К слову, дочь погибшей не употребляет алкоголь, а ее дети хорошо учатся в школе.

свідок, Убийства

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