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По всей Украине продолжаются масштабные приготовления ко Дню Независимости

9 августа 2017, 05:03
По всей Украине продолжаются масштабные приготовления ко Дню Независимости

Более 4 тысяч военнослужащих примут участие в праздничном параде ко Дню Независимости. На взлетной полосе завода "Антонов" они провели уже третью репетицию. К параду будут привлечены 26 расчетов, 16 от Минобороны, 6 от других военных формирований, 3 расчета от иностранных государств. Также будут присутствовать более 500 человек сводного оркестра от Минобороны и других военных формирований.

Вместе с нашими воинами на Крещатике впервые будут маршировать иностранцы - военные НАТО, хотя какие страны дали согласие на участие в параде, в Минобороны держат в секрете. Зато проезда техники в этом году не будет. Танки, артиллерийские установки, бронемашины будут просто стоять на Европейской площади. Причем треть из них будет только из-под конвейера.

Пройдет ребрендинг и украинская армия. Военные части получат боевой флаг и будут носить имена выдающихся украинцев. Именно таким образом Вооруженные силы Украины почтят память людей, которые боролись за независимость. Такая практика уже давно существует в Европе. Например, в Польше и Литве это сделали еще в середине 90-х годов прошлого века.

Общество, свідок

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