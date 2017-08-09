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Пострадавшие от взрыва киевляне не получили ни жилья, ни компенсации

9 августа 2017, 08:21
Пострадавшие от взрыва киевляне не получили ни жилья, ни компенсации

Месяц без крова и материальной помощи. Жители разрушенного взрывом дома в Голосеевском районе столицы заявляют, что стали никому не нужны. И не получили ни копейки компенсации. Именно поэтому сегодня пришли к стенам разбитых жилищ и пригласили туда представителей власти. Впрочем, ни один чиновник к людям так и не пришел.

Временное жилье получили только двадцать семь человек. Они живут в общежитии, предоставленном чиновниками. Коммунальные услуги должнен оплачивать город, но сейчас вынужденным переселенцам предлагают оплатить квитанции.

Взрыв, Общество, свідок, Служебные преступления

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