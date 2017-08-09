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Экс-министр по вопросам ЖКХ о шансах пострадавших от взрыва получить новое жилье

9 августа 2017, 09:18
Экс-министр по вопросам ЖКХ о шансах пострадавших от взрыва получить новое жилье

Есть ли шансы у украинцев получить компенсацию за потерянные вещи и жилье - мы спросим у бывшего министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексея Кучеренко.

За последнее время только в Киеве произошло два взрыва в многоквартирных домах в Голосеевском районе. Людей временно отселили в общежития. А вот о новых квартирах власть пока молчит. Так могут ли пострадавшие рассчитывать на новое жилье? Или годами будут жить во временных жилищах?

Взрыв, Общество, свідок

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