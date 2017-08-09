Рианна порадовала поклонников карнавальным нарядом

Полуобнаженная Рианна попала в объективы камер на Барбадосском карнавале. Появилась в откровенном костюме, обшитом стразами и блестящими камнями, а еще с перьями. Волосы же покрасила в яркий голубой.



Фаны шумно отреагировали на наряд певицы, которая посетила фестиваль, посвященный окончанию сбора урожая сахарного тростника. На такой образ звезды отреагировал и экс-бойфренд Рианны Крис Браун. Он оставил под фотографией в Instagram смайлик с удивленными глазами.