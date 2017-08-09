Тележурналистка всегда помогала другим, а теперь сама нуждается в помощи

Сегодня она празднует свой день рождения, а ее главное и единственное желание - выздороветь. Это о нашей телевизионной коллеге журналистке Инне Жмуд. Она вряд ли думала, что когда-нибудь сама станет героиней сюжета. Но страшная болезнь - рак - изменила жизнь. На лечение сейчас необходимо сорок тысяч евро. И мы все можем помочь.



Она долго молчала о своей болезни. Пока не осознала: если останется с недугом один на один, не преодолеет его. Сейчас Инна проходит лечение в Германии. Позади - первый блок изнурительной химии. Готовится еще к пяти. Но лечение отнимает не только силы, но и деньги. Чтобы выздороветь, нужно более 40 тысяч евро. Поэтому помочь Инне призывают ее нынешние и бывшие коллеги.



Жмуд Инна Юрьевна, 34 года.



Диагноз: адренокортикальная карцинома левого надпочечника, метастазы в легкие.



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