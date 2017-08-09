Что такое биткоин, где их добывают и как рассчитываются

Биткоин в который раз побил собственный рекорд. Курс криптовалюты поднялся выше трех с половиной тысяч долларов за виртуальную монету. Криптовалюту, которой де-факто не существует, но сейчас она самая дорогая в мире, придумал программист. Его имени никто не знает. За девять лет деньги получили немалую популярность.



Рано или поздно криптовалюты займут свое место в нашей повседневной жизни, и к этому нужно быть готовым. Добро пожаловать в будущее!