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На Ровенщине родные не теряют надежды отыскать заблудившуюся пенсионерку

9 августа 2017, 12:01
На Ровенщине родные не теряют надежды отыскать заблудившуюся пенсионерку

Девятый день безуспешных поисков. На Ровенщине не могут выйти на след Людмилы Бесединой, которая пошла в лес за ягодами и заблудилась. Ежедневно волонтеры преодолевают 20 километров по зарослям, чтобы найти пенсионерку.

Родные в который раз обращаются к зрителям за помощью. Если вы видели в лесу вот эту женщину - полного телосложения с темными волосами - сообщите об этом в полицию или спасателям. Людмилу Беседину дома ждет трехлетний внук. Мальчик каждое утро спрашивает, когда же бабушка принесет ему ягод.

Помогите найти, свідок

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