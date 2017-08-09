На Ровенщине родные не теряют надежды отыскать заблудившуюся пенсионерку

Девятый день безуспешных поисков. На Ровенщине не могут выйти на след Людмилы Бесединой, которая пошла в лес за ягодами и заблудилась. Ежедневно волонтеры преодолевают 20 километров по зарослям, чтобы найти пенсионерку.



Родные в который раз обращаются к зрителям за помощью. Если вы видели в лесу вот эту женщину - полного телосложения с темными волосами - сообщите об этом в полицию или спасателям. Людмилу Беседину дома ждет трехлетний внук. Мальчик каждое утро спрашивает, когда же бабушка принесет ему ягод.