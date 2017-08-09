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От землетрясения в Китае обрушился отель с двумя тысячами туристов

9 августа 2017, 12:48
От землетрясения в Китае обрушился отель с двумя тысячами туристов

Около ста туристов могут находиться под завалами после мощного землетрясения в китайской провинции Сычуань. Уже известно о пяти погибших, более шести десятков пострадавших. В горах рухнул отель, в котором почти две тысячи человек, пока спасли только пятьсот.

Подземные толчки магнитудой 7,0 произошли днем. И уже после этого сейсмологи зафиксировали более сотни афтершоков. Кроме того, провинция последнюю неделю страдает от оползней. От них погибли два десятка человек.

Катастрофы, свідок

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