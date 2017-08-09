Шинейд О'Коннор - на грани самоубийства

Известная ирландская певица Шинейд О'Коннор заявила, что последние два года пытается убить себя. В своем фейсбуке выложила 12-минутный ролик, в котором призналась, что сейчас живет по мотелям и хочет покончить жизнь самоубийством. А в ее жизни сейчас нет никого, кроме психотерапевта.



О'Коннор пережила четыре развода, наркотическую передозировку, судебное разбирательство и лечение в психиатрической клинике. Более десяти лет назад певице поставили диагноз "Биполярное расстройство личности".