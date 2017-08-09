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В Британии разгорается скандал вокруг воспоминаний Принцессы Дианы 25-летней давности

9 августа 2017, 13:54
В Британии разгорается скандал вокруг воспоминаний Принцессы Дианы 25-летней давности

В Британии скандал вокруг показа фильма о принцессе Диане. Неизвестные ранее видеозаписи Леди Ди датированы 1992 годом. Любимица миллионов откровенно рассказывает о своем браке с наследником престола принцем Чарльзом. Говорит и о довольно интимных моментах семейной жизни.

Фильм о Диане - это видеозаписи тренера по публичным выступлениям и риторики леди Ди - Питера Сеттелена. Она признавалась, что не представляла брака без любви. И говорила, что не должна была играть с огнем, но сделала это и сильно обожглась.

Общество, свідок, Секс и чувства

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