В Британии разгорается скандал вокруг воспоминаний Принцессы Дианы 25-летней давности

В Британии скандал вокруг показа фильма о принцессе Диане. Неизвестные ранее видеозаписи Леди Ди датированы 1992 годом. Любимица миллионов откровенно рассказывает о своем браке с наследником престола принцем Чарльзом. Говорит и о довольно интимных моментах семейной жизни.



Фильм о Диане - это видеозаписи тренера по публичным выступлениям и риторики леди Ди - Питера Сеттелена. Она признавалась, что не представляла брака без любви. И говорила, что не должна была играть с огнем, но сделала это и сильно обожглась.