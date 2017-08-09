На Днепропетровщине убийца полгода прятал в шкафу тело жертвы
9 августа 2017, 14:25
Убил возлюбленную и полгода прятал ее тело в шкафу. На Днепропетровщине задержали мужчину, который в январе этого года зарезал сожительницу, и все это время жил рядом с мумифицированным телом. Всем, кто интересовался неприятным запахом в квартире, рассказывал, мол - это воняют старые вещи покойной матери.
Выдал убийцу один из гостей. Он случайно заглянул в шкаф и увидел под хламом пакет, а в нем труп женщины. На допросе подозреваемый признался: схватил нож, потому что женщина потратила его деньги, а вместо продуктов купила алкоголь.