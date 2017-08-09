В России семейная поездка за грибами закончилась столкновением со странными нападающими

Ирина и ее внук Валентин - заядлые грибники. Сейчас самый сезон маслят, поэтому они поехали в лес. Но как только повернули на грунтовую дорогу, на их машину напали. Ошарашенные родственники не могли понять, что же происходит! Машину били, угрожали, но вроде как и на грабителей нападавшие не были похожи. Молодые люди ничего не объясняли, только требовали выйти из машины. В конце концов врожденная интеллигентность бабушки взяла верх, и она открыла дверцу. В салон сразу же залез нападающий, он дергал Валентина, пытаясь остановить автомобиль. Но тот машину не остановил, только давил чем сильнее на газ. Злоумышленник выскочил на ходу. Семья же помчалась в райотдел снимать побои.

Полицейские выяснили, что же это за дикари такие нападают на людей в лесу! Оказалось, так слишком старательно свою работу выполняли охранники. Их нанял на работу местный фермер, чтобы следить за картофельным полем, потому что устал от грабителей. 78-летнюю бабушку и ее внука стражи восприняли как потенциальных воров картошки! Между тем охранники не имеют права применять силу, пусть даже по отношению к настоящим злоумышленникам, могут только вызвать полицию. Но даже не это больше всего поразило пострадавших, а то, что ребята даже не попытались объяснить, в чем дело, а сразу бросились в бой. Вероятно, теперь заплатят штраф.