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Киевлянин смог добиться от компании МАУ компенсации в 500 евро

9 августа 2017, 16:42
Киевлянин смог добиться от компании МАУ компенсации в 500 евро

Роман Рыбальченкo - путешественник со стажем. Объездил чуть ли не все европейские и азиатские страны. Но путешествие в Германию должно было быть особенным - свадебным! После недели отдыха вместе с любимой должен был возвращаться домой украинскими авиалиниями. Вспоминает, когда прошел все пункты контроля и надеялся сесть в самолет, одного за другим пассажиров начали просто выгонять. Без еды, воды и в компании нескольких тысяч людей из других рейсов, - в таком аду в аэропорту Мюнхена Роман с женой провел 4 часа. А все потому, что якобы в самолете нашли подозрительный пакет и решили проверить, нет ли в нем взрывчатки. Впоследствии их все же отправили домой. Как только оказался в Киеве, мужчина подал в суд на авиакомпанию - требовать компенсации. Чтобы дело не доводить до суда, Роману перевозчик возместил стоимость билетов.

Но чаще всего украинцы пренебрегают своими правами или вообще их не знают. Если ваш рейс задержали даже на два часа, вам должны выдать напитки. За четыре часа - бесплатно накормить. А если ждать заставляют до утра, то еще и отель заказать должны. Кроме этого, пассажир имеет право требовать материальную компенсацию за потраченное время. Впрочем, если европейские перевозчики в основном придерживаются этих норм, то с украинскими - сложнее. Поэтому если хотите возместить убытки, юристы советуют сохранять все чеки и билеты. По международному рейтингу, среди мировых перевозчиков Украина - фактически аутсайдер. По качеству сервиса перечень лучших авиакомпаний возглавляют Австрия, Италия и Катар. Украину же разместили на 47-м месте. Ведь более дешевые компании-лоукосты просто не пускают на украинский рынок, поэтому нет конкуренции, а потому и улучшать условия перелетов не обязательно.

Прочее, свідок, Суды

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Меня и еще 80 пассажиров задержали в начале года в Шар. Де голе.И эта бедная МАУ выдала соки-воды дважды кормили, каждому предоставили комнату в Отеле 4*,и всех доставили в Борыспиль.Через неделю доставили багаж, по заметели, а через 6мес. выплатили компенсацию 400 евр.
Влад 09.08.2017, 17:52 ответить
Пекло в аеропорту Мюнхена було у рази страшнішим ніж у самому ПЕКЛІ !!!
Як ця родина настраждалася.
ОЛЕКСАНДР 09.08.2017, 17:36 ответить

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