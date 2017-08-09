Медиков, которые в нетрезвом состоянии принимали пострадавших в результате ДТП под Киевом, могут отправить за решетку

Полиция Киевщины начала уголовное производство против врача и медсестры Бориспольской больницы, которые в нетрезвом состоянии принимали пострадавших в результате страшной аварии под столицей.

На Бориспольской кольцевой лоб в лоб столкнулись ВАЗ и "Опель". Шесть человек погибли мгновенно. А вот 8-летнюю девочку и водителя немецкого автомобиля доставили в больницу. И уже в медучреждении ребенок умер. Родные уверены - ее можно было бы спасти, если бы врач вместе с медсестрой не были пьяными. И если полиция докажет, что медики ненадлежащим образом оказали помощь, то их могут отправить за решетку.