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Четыре человека погибли на железнодорожном переезде вблизи Галича на Ивано-Франковщине

9 августа 2017, 19:00
Четыре человека погибли на железнодорожном переезде вблизи Галича на Ивано-Франковщине

Страшная авария произошла сегодня около 9 утра. Вероятно, водитель ВАЗа просто проигнорировал запрещающий сигнал семафора и выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд. Пассажирский поезд "Киев-Ворохта" снес машину и протащил ее более 600 метров. Погибли все, кто был в автомобиле. В частности, двое детей трех и четырех лет.

К слову, видимость в этом месте - достаточная. Поезд двигался со скоростью 87 километров в час. Когда именно машинист увидел препятствие и начал тормозить - пока неизвестно. Все детали выяснит уже следствие.

ДТП, свідок

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