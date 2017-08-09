Четыре человека погибли на железнодорожном переезде вблизи Галича на Ивано-Франковщине

Страшная авария произошла сегодня около 9 утра. Вероятно, водитель ВАЗа просто проигнорировал запрещающий сигнал семафора и выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд. Пассажирский поезд "Киев-Ворохта" снес машину и протащил ее более 600 метров. Погибли все, кто был в автомобиле. В частности, двое детей трех и четырех лет.

К слову, видимость в этом месте - достаточная. Поезд двигался со скоростью 87 километров в час. Когда именно машинист увидел препятствие и начал тормозить - пока неизвестно. Все детали выяснит уже следствие.