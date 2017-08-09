Недалеко от Парижа безумный автомобиль наехал на группу солдат

Недалеко от Парижа автомобиль на скорости врезался в группу военных и помчался дальше. Все произошло около 8 утра в городе Леваллуа-Перре, когда солдаты как раз вышли из казармы на патрулирование улиц. Травмы получили шестеро военных. У четырех повреждения незначительные, а вот за жизнь двух тяжело травмированных солдат сейчас борются медики.

Бешеного водителя сейчас усиленно разыскивает полиция. Между тем, антитеррористический отдел прокуратуры уже возбудил дело по факту попытки убийства лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей.