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Редакцию интернет-издания "Страна.ua" снова обыскивают

9 августа 2017, 21:11
Редакцию интернет-издания "Страна.ua" снова обыскивают

На этот раз правоохранители инкриминируют газете разглашение "тайных данных Минобороны". С самого утра в офисе издания СБУ искала загадочную флешку с важной информацией. Главный редактор "Страна.ua" Игорь Гужва говорит, это абсолютная чушь и никакой флешки не существует.

Напомним, редакцию "Страна.ua" впервые обыскали 22 июня. Тогда же и задержали главного редактора издания Игоря Гужву. Его обвинили в вымогательстве 20 тысяч долларов у нардепа. Взятку он якобы требовал за то, чтобы не публиковать компромат на политика. Однако журналиста впоследствии отпустили под залог в размере 544 тысяч гривен. Обысками в редакции газеты в который раз обеспокоен председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Он заявил, что "Международная федерация журналистов уже делала заявление о недопустимости силовых действий с нарушением прав журналистов издания "Страна.ua" и о том, что открытие все новых уголовных дел является проявлением давления".

Общество, Прочее, свідок, Служебные преступления

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