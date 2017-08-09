Юго-запад Китая оправляется от мощного землетрясения

Мощное землетрясение произошло вечером по местному времени, магнитуда толчков была 7 баллов. А после - еще более тысячи афтершоков. Тряхнуло так, что отголоски ощутили в Казахстане и России. Количество погибших же достигло 19 человек и может еще увеличиться. Сотни человек травмированы. Разрушены сотни тысяч домов.

Среди пострадавших туристы из Франции и Канады. По предварительным данным, украинцев в списках погибших и пострадавших нет.