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Юго-запад Китая оправляется от мощного землетрясения

9 августа 2017, 22:17
Юго-запад Китая оправляется от мощного землетрясения

Мощное землетрясение произошло вечером по местному времени, магнитуда толчков была 7 баллов. А после - еще более тысячи афтершоков. Тряхнуло так, что отголоски ощутили в Казахстане и России. Количество погибших же достигло 19 человек и может еще увеличиться. Сотни человек травмированы. Разрушены сотни тысяч домов.

Среди пострадавших туристы из Франции и Канады. По предварительным данным, украинцев в списках погибших и пострадавших нет.

Здоровье, Катастрофы, Несчастные случаи, свідок, Убийства

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