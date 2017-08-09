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Пьяный неадекват устроил настоящий погром на дороге столицы

9 августа 2017, 23:24
Пьяный неадекват устроил настоящий погром на дороге столицы

В Киеве обезумевший водитель устроил настоящий погром на дороге и опасные гонки, как в кино, с полицейскими и работниками охранной фирмы. На заоблачной скорости неадекват сначала снес несколько десятков метров забора, затем врезался во внедорожник и помчался дальше.

Лишь через километр его автомобиль удалось остановить. Впрочем мужчина не думал сдаваться и начал изо всех сил бежать. Когда его поймали, он был так пьян, что не мог и двух слов связать. Тест на драгере показал содержание алкоголя в крови более чем две промилле, это как пол-литра водки на одного.

ДТП, свідок

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уку 09.08.2017, 23:41 ответить

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