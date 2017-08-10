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Безумная авария на Ровенщине: автомобиль разбил ограждение и буквально втиснулся в жилой дом

10 августа 2017, 00:29
Безумная авария на Ровенщине: автомобиль разбил ограждение и буквально втиснулся в жилой дом

Уже известно: киевляне на "Дачии" возвращались домой из Закарпатья, где были на свадьбе. Когда проезжали мимо села Тараканов, произошла авария. Тяжело травмировался один из пассажиров. Установлено, что водитель был трезв и скорости не превышал. Впрочем, на том участке дороги не справился с управлением.

Хотя в селе ограничение скорости до 60 километров в час, дорожники на том отрезке пути установили знак "40 километров". Там закругленный поворот, поэтому машины часто летят прямо в дом, стоящий возле дороги. Бедный хозяин говорит, что это уже 14-й автомобиль, который таким образом оказался в его дворе.

ДТП, Прочее, свідок

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