Напомнить пароль | Регистрация
четверг, 10 августа 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Смертельное лобовое столкновение на Ровенщине

10 августа 2017, 02:31
Смертельное лобовое столкновение на Ровенщине

Смертельная авария на Ровенщине. Пять человек погибли, в том числе беременная женщина и родители 11 детей. Там на трассе произошло столкновение двух легковых автомобилей. Среди пострадавших - трое маленьких девочек, они в реанимации. Известно, что это внучки погибших супругов.

После мощного лобового удара водителей и пассажиров буквально расплющило металлом. В полиции отмечают, что на встречную полосу вылетел Ниссан. Его водитель - мправоохранитель - куда-то очень спешил, ведь по словам свидетелей, он неоднократно рисковал во время поездки.

ДТП, Здоровье, Помогите, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

"Речовий доказ"
"Речовий доказ"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab