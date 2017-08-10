Смертельное лобовое столкновение на Ровенщине

Смертельная авария на Ровенщине. Пять человек погибли, в том числе беременная женщина и родители 11 детей. Там на трассе произошло столкновение двух легковых автомобилей. Среди пострадавших - трое маленьких девочек, они в реанимации. Известно, что это внучки погибших супругов.



После мощного лобового удара водителей и пассажиров буквально расплющило металлом. В полиции отмечают, что на встречную полосу вылетел Ниссан. Его водитель - мправоохранитель - куда-то очень спешил, ведь по словам свидетелей, он неоднократно рисковал во время поездки.