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Сезонные рабочие, которые "исчезли" в Финляндии, просто нашли другую работу

10 августа 2017, 02:41
Сезонные рабочие, которые "исчезли" в Финляндии, просто нашли другую работу

Почти четыре десятка украинцев, пропавших в Финляндии - нашлись! 37 наших соотечественников и трое эстонцев приехали на заработки в города Тууповара собирать ягоды. Но всем им отказали в работе и оставили без жилья и еды. Помогли приезжим местные жители - поселили в охотничьем домике и целую неделю приносили продукты.

И вдруг все работники исчезли. Их якобы вывезли в неизвестном направлении. Почти сутки их искали, и когда в дело вмешались представители украинского посольства, горе-рабочие нашлись. Оказалось, что часть вернулась в Украину, а другая - нашла себе новую работу.

Прочее, свідок

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