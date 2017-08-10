Сезонные рабочие, которые "исчезли" в Финляндии, просто нашли другую работу

Почти четыре десятка украинцев, пропавших в Финляндии - нашлись! 37 наших соотечественников и трое эстонцев приехали на заработки в города Тууповара собирать ягоды. Но всем им отказали в работе и оставили без жилья и еды. Помогли приезжим местные жители - поселили в охотничьем домике и целую неделю приносили продукты.



И вдруг все работники исчезли. Их якобы вывезли в неизвестном направлении. Почти сутки их искали, и когда в дело вмешались представители украинского посольства, горе-рабочие нашлись. Оказалось, что часть вернулась в Украину, а другая - нашла себе новую работу.