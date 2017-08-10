Парень три дня "робинзонил" на батуте, который снесло в море

19-летний парень из Херсона во время ночного дежурства заснул на надувном батуте, а проснулся уже в открытом море. Там под палящим солнцем провел три дня, без пищи и пресной воды.



Бедняга уже даже не надеялся спастись, но на третий день его вынужденной морской прогулки за ним приехал катер! Оказалось, кто-то сообщил пограничникам о том, что в открытом море - человек. Херсонец продрейфовал к территории Крыма - в Каркинитский залив. Обессиленного и едва живого парня доставили на берег, а потом сразу в больницу. Диагноз - тепловой удар и обезвоживание организма.