Вооруженных полицейских вызвали в аэропорт Хитроу из-за задержки самолета на двое суток

Перенос рейса спровоцировал бунт среди пассажиров. Рейс Бритиш Эйрвейс из Лондона в Лас-Вегас, который должен был лететь в воскресенье, отменялся дважды, и в итоге вылетел из Хитроу во вторник после обеда.



Плановый вылет не состоялся из-за технической неисправности лайнера, пассажиры восприняли это с пониманием. После длительной задержки в понедельник вечером объявили посадку, но за считанные минуты до вылета рейс снова отменили из-за путаницы с багажом. Несмотря на то, что путешественникам предложили бесплатное расселение в гостиницах, некоторые пассажиры в грубой форме отказались покидать салон самолета.