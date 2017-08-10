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Внук страшно пытал бабушку ради денег

10 августа 2017, 09:03
Внук страшно пытал бабушку ради денег

На Харьковщине внук кирпичом забил до смерти собственную бабушку. Но сначала мучил пенсионерку, хотел услышать, где она прячет деньги. Женщина не призналась. И уже после убийства мужчина нашел тайник - в Библии. Ему показалось мало, и он поехал продавать еще старую дедову Волгу.

21-летний Денис с детства выходил из колонии только для того, чтобы совершить новое преступление и вновь сесть. Только за последние 3 года он был за решеткой три раза! И теперь, очевидно, вернется на свое привычное место жительства - в тюрьму - но пробудет там дольше.

Ограбления, свідок, Убийства

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