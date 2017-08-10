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Брэд Питт и Анджелина Джоли восстановили супружеские отношения

10 августа 2017, 12:22
Брэд Питт и Анджелина Джоли восстановили супружеские отношения

Звездные супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли передумали разводиться! По данным американских журналистов, голливудские актеры решили сохранить семью, ведь до сих пор любят друг друга. И именно поэтому ничего не делали, чтобы начать бракоразводный процесс. Более того, пока пара жила отдельно, Брэд Питт отказался от алкоголя. И это также изрядно сблизило звезд.

Напомню, о разводе Джоли и Питта заговорили почти год назад. Инициатором разрыва отношений была именно Анджелина.

Общество, свідок

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