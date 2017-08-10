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Журналисту, которого ранили во время военных учений, необходима помощь

10 августа 2017, 13:14
Журналисту, которого ранили во время военных учений, необходима помощь

400 тысяч долларов необходимо на лечение журналиста, которого ранили во время военных учений в Днепропетровске. Инцидент произошел в июле. Медийщик должен был сыграть преступника, которого необходимо задержать. Но инструктор выстрелил мужчине в шею.

29-летний Вячеслав Волк уже больше месяца в реанимации. Корреспондент криворожского интернет-портала, которому пуля раздробила позвоночник и пробила легкое, перенес ряд сложных операций. Родные и друзья раненого Вячеслава ищут деньги на спасение медийщика. Самостоятельно дышать журналист не может. Установить имплант в легкие могут израильские врачи. Им будут помогать хирурги из Британии.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:
4149 4393 9030 7571 ПРИВАТБАНК - ИННА ВОЛК, жена пострадавшего.

Здоровье, Помогите, свідок

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