Журналисту, которого ранили во время военных учений, необходима помощь

400 тысяч долларов необходимо на лечение журналиста, которого ранили во время военных учений в Днепропетровске. Инцидент произошел в июле. Медийщик должен был сыграть преступника, которого необходимо задержать. Но инструктор выстрелил мужчине в шею.



29-летний Вячеслав Волк уже больше месяца в реанимации. Корреспондент криворожского интернет-портала, которому пуля раздробила позвоночник и пробила легкое, перенес ряд сложных операций. Родные и друзья раненого Вячеслава ищут деньги на спасение медийщика. Самостоятельно дышать журналист не может. Установить имплант в легкие могут израильские врачи. Им будут помогать хирурги из Британии.



РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

4149 4393 9030 7571 ПРИВАТБАНК - ИННА ВОЛК, жена пострадавшего.