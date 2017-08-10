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На завтрак и обед Трампу приносят положительные новости о нем

10 августа 2017, 14:03
На завтрак и обед Трампу приносят положительные новости о нем

Дважды в день Дональд Трамп получает папку с положительными новостями о себе. Об этом рассказали действующие и бывшие сотрудники Белого дома. Такую подборку Трамп получает по инициативе бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера и экс-главы аппарата администрации Президента США Райнса Прибуса. Они даже соревновались между собой за право передавать в руки президента "положительную" папку.

Сейчас первые хорошие новости Дональд Трамп получает до девяти утра, а вторые - к шестнадцати часам.

Общество, свідок

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