На завтрак и обед Трампу приносят положительные новости о нем

Дважды в день Дональд Трамп получает папку с положительными новостями о себе. Об этом рассказали действующие и бывшие сотрудники Белого дома. Такую подборку Трамп получает по инициативе бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера и экс-главы аппарата администрации Президента США Райнса Прибуса. Они даже соревновались между собой за право передавать в руки президента "положительную" папку.



Сейчас первые хорошие новости Дональд Трамп получает до девяти утра, а вторые - к шестнадцати часам.