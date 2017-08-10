Американскую Киноакадемию возглавил выдающийся оператор

Джон Бейли, оператор, снявший "День сурка", возглавил Американскую киноакадемию, которая вручает премию "Оскар". Он стал 36 президентом, заменив Шерил Бун Айзекс, которая руководила институтом в течение четырех лет.



74-летний Бейли как оператор работал над такими картинами, как "День сурка", "Перекресток", "Лучше не бывает", "Как отделаться от парня за 10 дней". В 2014 году он был удостоен награды за особые заслуги Американским обществом кинематографистов, впрочем, ни разу не был номинирован на "Оскар".