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Американскую Киноакадемию возглавил выдающийся оператор

10 августа 2017, 14:50
Американскую Киноакадемию возглавил выдающийся оператор

Джон Бейли, оператор, снявший "День сурка", возглавил Американскую киноакадемию, которая вручает премию "Оскар". Он стал 36 президентом, заменив Шерил Бун Айзекс, которая руководила институтом в течение четырех лет.

74-летний Бейли как оператор работал над такими картинами, как "День сурка", "Перекресток", "Лучше не бывает", "Как отделаться от парня за 10 дней". В 2014 году он был удостоен награды за особые заслуги Американским обществом кинематографистов, впрочем, ни разу не был номинирован на "Оскар".

Общество, свідок

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