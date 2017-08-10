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Уникальное лондонское почтовое метро станет туристическим аттракционом

10 августа 2017, 15:46
Уникальное лондонское почтовое метро станет туристическим аттракционом

Легендарный почтовый метрополитен Лондона восстанавливает свою работу. Последние 14 лет его не использовали из-за нерентабельности. Но если раньше он перевозил письма, то теперь его открывают для туристов.

На протяжении своей пятисотлетней истории роль Королевской почты Великобритании оставалась неизменной: доставлять письма и бандероли как можно быстрее. Поэтому и придумали подземный почтовый метрополитен.

Прочее, свідок

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