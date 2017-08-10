Уникальное лондонское почтовое метро станет туристическим аттракционом

Легендарный почтовый метрополитен Лондона восстанавливает свою работу. Последние 14 лет его не использовали из-за нерентабельности. Но если раньше он перевозил письма, то теперь его открывают для туристов.



На протяжении своей пятисотлетней истории роль Королевской почты Великобритании оставалась неизменной: доставлять письма и бандероли как можно быстрее. Поэтому и придумали подземный почтовый метрополитен.