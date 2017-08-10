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С сегодняшнего дня с парковок Киева исчезнут парковщики

10 августа 2017, 17:33
С сегодняшнего дня с парковок Киева исчезнут парковщики

Рассчитаться за парковку можно будет только тремя способами - в паркомате, смс-сообщением или приобретя талон в киоске. В мэрии надеются, что теперь заработают на парковке целых пять миллионов, а раньше получали только два.

Однако не понятно, куда будут идти деньги, ведь на чеке за парковку написано, что только одну третью часть от суммы направляют в городской бюджет как парковочный сбор. Оставшееся - "услуга за парковку" - идет в "Киевпарксервис". К тому же, парковщиков не будут увольнять, они будут так сказать смотрителями. Поэтому минимизировать человеческий фактор, очевидно, не удастся. Но если с сегодняшнего дня у водителей кто-то потребует наличные за парковку, можно вызывать полицию, отметили в столичной администрации.

Общество, Прочее, свідок

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